Валентина Шевченко провела уличную тренировку с видом на Бишкек. Видео
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко разместила новый пост в своих социальных сетях, показав подписчикам видеозапись с тренировки. Валентина провела занятие на открытом воздухе в месте, с которого хорошо открывался вид на город Бишкек.
«Открытая тренировка с видом на Бишкек», — подписала видео Шевченко.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 275. Поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48:47, 47:48, 49:46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.
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