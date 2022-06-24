Валентина Шевченко провела уличную тренировку с видом на Бишкек. Видео

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко разместила новый пост в своих социальных сетях, показав подписчикам видеозапись с тренировки. Валентина провела занятие на открытом воздухе в месте, с которого хорошо открывался вид на город Бишкек.



«Открытая тренировка с видом на Бишкек», — подписала видео Шевченко.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:

Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 275. Поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48:47, 47:48, 49:46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.