Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко провела уличную тренировку с видом на Бишкек. Видео

Валентина Шевченко провела уличную тренировку с видом на Бишкек. Видео
Комментарии

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко разместила новый пост в своих социальных сетях, показав подписчикам видеозапись с тренировки. Валентина провела занятие на открытом воздухе в месте, с которого хорошо открывался вид на город Бишкек.

«Открытая тренировка с видом на Бишкек», — подписала видео Шевченко.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:

Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 275. Поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48:47, 47:48, 49:46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.

Шевченко показала худшую версию Яна. Сейчас ей не стоит подниматься в весе Шевченко показала худшую версию Яна. Сейчас ей не стоит подниматься в весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022