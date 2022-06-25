Макгрегор и Мейвезер обсуждают возможность проведения реванша

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и американский боксёр Флойд Мейвезер могут провести бой-реванш, сообщает fighthype.com.

По данным источника, Мейвезер и Макгрегор в настоящее время ведут переговоры о потенциальном реванше. Сообщается, что Мейвезер получит девятизначную сумму, если обе стороны придут к соглашению.

Напомним, первый бой между Макгрегором и Мейвезером состоялся в августе 2017 года. В 10-м раунде после жёсткой атаки американца рефери остановил бой, зафиксировав победу Флойда техническим нокаутом.

Макгрегор не принимал участия в боях с 2021 года. Ирландец долгое время восстанавливался после перелома ноги, который он получил 11 июля 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 264.

Мейвезер, в свою очередь, после боя с Макгрегором не принимал участия в выставочных поединках.