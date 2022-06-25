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Гилберт Бёрнс предположил, что в бою Царукян — Гамрот будет фурор

Гилберт Бёрнс предположил, что в бою Царукян — Гамрот будет фурор
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Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке между россиянином Арманом Царукяном и представителем Польши Матеушем Гамротом.

«С нетерпением жду этого боя! Будет фурор! Мне нравятся оба парня, но я много тренировался с Матеушем Гамротом в Бразилии, когда готовился к ADCC. Так что надеюсь, увижу его победу», — написал Бёрнс.

Поединок Царукяна и Гамрота возглавит турнир UFC Вегас 57, который состоится в ночь с 25 на 26 июня мск в Лас-Вегасе. Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы.

UFC: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE UFC: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE
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