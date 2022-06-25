Умар Нурмагомедов оценил шансы Хабиба победить Адесанью в случае возобновления карьеры

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказал мнение, что его двоюродный брат, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов мог бы одолеть чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесанью в случае возобновления карьеры.



«Мне очень жаль, что Хабиб никогда не вернётся, но я думаю, он мог бы побить Адесанью. Я видел, как он боролся с Люком Рокхолдом, а это один из гигантов грэпплинга», — сказал Умар в интервью на канале OCTAGON TV inc в YouTube.



Напомним, Хабиб провёл за карьеру 29 боёв, в которых не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года сразу после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.

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