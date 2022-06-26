Появились судейские карточки поединка Морозова и Пэйвы в UFC

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся бой предварительного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 33-летний Сергей Морозов из Казахстана и 26-летний бразилец Раулиан Пэйва.
Поединок завершился победой Морозова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Появились судейские карточки поединка:
Напомним, Морозов в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 271 в феврале этого года, уступил техническим сабмишеном другому бразильцу – 37-летнему Дугласу де Андраде. Всего на счету Сергея 18 побед в ММА при пяти поражениях.
В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).
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