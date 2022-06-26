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Шавкат Рахмонов: через пару лет я стану чемпионом

Шавкат Рахмонов: через пару лет я стану чемпионом
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27-летний казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов заявил, что через пару лет он станет чемпионом. Также спортсмен назвал желаемого соперника на следующий поединок.

«Нил Магни был хорошим соперником. Я заканчиваю бои досрочно и люди хотят, чтобы я делал это быстро, но у меня есть время, и я его использую. Дана Уайт, через пару лет я стану чемпионом. Следующий поединок? Стивен Томпсон – хороший бой», – рассказал Рахмонов после боя.

До этого боя Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков, закончив все досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились поражением.

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