Гамрот – после боя с Царукяном: я могу победить любого в этом дивизионе

Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот поделился эмоциями после победы в главном бою турнира UFC Вегас 57 над россиянином Арманом Царукяном.
«Никто! Никто и никогда! Жесткий бой, Арман – высоклассный боец, новое поколение, надеюсь, в будущем мы потренируемся вместе. Ребята, никогда не сомневайтесь во мне, я могу победить любого в этом дивизионе. Да, у меня есть недостатки, но я буду работать над ними. Я хочу драться с Джастином Гэтжи, самым брутальным бойцом нашего дивизиона», – рассказал Гамрот после боя.
Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто ранее сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы, не считая этого боя.
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