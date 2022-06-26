«Хочу ещё пять раундов». Хабиб — о бое Царукяна и Гамрота

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся главный бой основного карда, в котором сошлись представители лёгкой весовой категории – 25-летний Арман Царукян из России и 31-летний поляк Матеуш Гамрот.

После окончания поединка экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой. «Я хочу посмотреть ещё пять раундов. Какой отличный бой. Вау! Отличная работа, Шон Шелби (Шон Шелби является матчмейкером UFC. — Прим. «Чемпионата»), — написал Хабиб в своём «твиттере».

Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственное поражение до этого поединка он потерпел в бою с Исламом Махачевым. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он побеждал трижды.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой в карьере в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.

Хабиб показал, как накачать плечи: