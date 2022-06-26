Названы бойцы, которые получили денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 57
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В UFC определили бойцов, которым вручили денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 57, состоявшегося в ночь с 25 на 26 июня мск. Каждый участник спортивного шоу получил денежную награду в размере $ 50 тыс. Информацией поделилась пресс-служба промоушена.
Бонусы за лучшее выступление вечера достались казаху Шавкату Рахмонову (победил сабмишеном американца Нила Магни), Тиаго Мойзезу (одолел Кристоса Гиагоса) и Джошу Парисяну (победил Алана Баду)
Лучшим боем вечера признан поединок между россиянином Арманом Царукяном и представителем Польши Матеушем Гамротом. Это был главный бой турнира. Он завершился победой Гамрота единогласным решением судей. Отметим, что это было второе поражение в UFC в карьере Армана.
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