Тайсон Фьюри поспорил с Джейком Полом на $ 1 млн

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и популярный видеоблогер Джейк Пол договорились о пари на $ 1 млн. В скором времени Пол проведёт боксёрский поединок с братом Тайсона Томи Фьюри. Именно на исход этого боя и поспорили Тайсон и Джейк.



Изначально Фьюри заявял, что готов поставит $ 100 тысяч на победу своего брата, в ответ на что услышал шутки от Пола о страхе потерять более весомую сумму. Тогда Фьюри поднял ставку до $ 1 млн.



«Джейки, мальчик. Хочешь поставить ставку, больше чем 100 000 долларов? Желаешь поставить один миллион долларов? Давай сделаем это. Но я хочу увидеть этот миллион на депозитном счёте, молокосос, потому что я не думаю, что у тебя есть такие деньги. Я не говорю о криптовалюте, я говорю о настоящих зелёных», — сказал Фьюри в своих социальных сетях.



Пол в ответ заявил о принятии предложения Тайсона и сообщил, что готов передать дело в руки юристов.



Бой Пола и Томи Фьюри состоится 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: