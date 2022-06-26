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Царукян разместил первый пост после поражения в бою с Гамротом на UFC Вегас 57

Царукян разместил первый пост после поражения в бою с Гамротом на UFC Вегас 57
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Известный российский боец смешанных единоборств Арман Царукян разместил первый пост в своих социальных сетях после поражения, которое он потерпел в поединке с представителем Польши Матеушем Гамротом. Их бой проходил на турнире UFC Вегас 57 и завершился победой Матеуша единогласным решением судей.

«Я не проиграл этот бой. Теперь только вперёд!» — написал Царукян.

Царукян выступает в промоушене Даны Уайта с 2019 года. Ранее единственным бойцом, кто нанёс ему поражение в UFC, был соотечественник, Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед кряду.

Ранее сообщалось, что многие журналисты авторитетных изданий, освещающих смешанные единоборства, высказали мнение, что победителем боя Царукян — Гамрот был именно россиянин.

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