Царукян разместил первый пост после поражения в бою с Гамротом на UFC Вегас 57

Известный российский боец смешанных единоборств Арман Царукян разместил первый пост в своих социальных сетях после поражения, которое он потерпел в поединке с представителем Польши Матеушем Гамротом. Их бой проходил на турнире UFC Вегас 57 и завершился победой Матеуша единогласным решением судей.



«Я не проиграл этот бой. Теперь только вперёд!» — написал Царукян.



Царукян выступает в промоушене Даны Уайта с 2019 года. Ранее единственным бойцом, кто нанёс ему поражение в UFC, был соотечественник, Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед кряду.



Ранее сообщалось, что многие журналисты авторитетных изданий, освещающих смешанные единоборства, высказали мнение, что победителем боя Царукян — Гамрот был именно россиянин.

Топ-5 самых высокооплачиваемых российских бойцов UFC: