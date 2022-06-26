Мокаев: представьте, что Чимаев сделал бы с Магни
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Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на поражение американца Нила Магни в поединке с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым на UFC Вегас 57.
«Представьте, что Чимаев сделал бы с Магни», — написал Мокаев.
Напомним, Рахмонов одолел Магни во втором раунде, выполнив приём «гильотина».
Это был 16-й поединок Шавката на профессиональном уровне. В каждом из них он побеждал досрочно. Магни одерживал победы в 26 поединках. Нынешнее поражение стало для него девятым.
В главном бою турнира россиянин Арман Царукян единогласным решением судей уступил поляку Матеушу Гамроту.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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