Магомед Магомедов: Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC в конце 2023 года

Российский боец и старший тренер клуба «Крепость» Магомед Магомедов высказался о перспективах непобеждённого соотечественника Умара Нурмагомедова в UFC.

«С каждым боем он прогрессирует. Большим плюсом для Умара является то, что бой с Манессом прошёл всю дистанцию. Он узнал, как дышит и какие у него физические кондиции, учитывая, что он полностью доминировал над соперником. После этой победы Нурмагомедов станет сильнее.

Поединки на всю дистанцию – большая польза для него. Мы с Умаром хорошо общаемся и переписываемся с тех пор, как он выступал в Союзе ММА за сборную Москвы, где я являюсь главным тренером. Знаю его талант и то, как он пашет. Больше всего мне нравится дисциплина Умара. Его никогда не нужно было заставлять что-то сделать.

Он далеко пойдёт. Сегодня он уже готовый чемпион в плане техники и физических кондиций. Нурмагомедов спокойно может подраться с чемпионом сейчас и выиграть. С каждым боем Умар растёт ментально и начинает более углублённо думать в боях и тренировочном процессе. Люблю бойцов, которые думают и слышат свой угол. Он чётко слышит и всегда делает то, о чём его просят. Ещё раз, в конце 2023 года он подерётся за пояс и выиграет», – приводит слова Магомедова MetaMMA.