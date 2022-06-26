Магомед Магомедов дал совет Арману Царукяну после поражения от Гамрота

Российский боец и старший тренер клуба «Крепость» Магомед Магомедов прокомментировал поединок в лёгком весе (до 70 кг) UFC между соотечественником Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом, который состоялся сегодня, 26 июня, на турнире UFC Vegas 57. Напомним, Гамрот победил единогласным решением по итогам пяти раундов.
«Армана знаю с 2013 года. Он всё ещё молодой, перспективный и талантливый. В поединке с Матеушем Гамротом он выпустил очень много холостых ударов по воздуху. Почему? Не знаю. У него всё есть, а главное – выносливость. Мне казалось, что он всё сделал чётко и выиграл. Возможно, стоит пересмотреть встречу.
Наверное, он слишком увлёкся ударной техникой, учитывая, что у него идеальная борьба. Я бы посоветовал чаще использовать её, делать то, что он делает лучше других, как Хабиб Нурмагомедов, который каждый день развивал и оттачивал свою борьбу», – приводит слова Магомедова издание MetaMMA.
- 26 июня 2022
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