«Тебе ещё есть куда расти, братишка». Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару после победы

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу победы своего брата Умара на турнире UFC Вегас 57. Напомним, боец встречался с 30-летним американцем Нэйтоном Менессом. Умар праздновал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-26, 30-25.

«Это было доминирующее выступление. Тебе ещё есть куда расти, братишка – продолжай в том же духе, и скоро начнутся большие бои», – написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, в главном событии спортивного шоу встречались россиянин Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей одержал польский спортсмен.

Ранее стало известно, что Умар Нурмагомедов стал отцом.