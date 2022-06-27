Волкановски заявил о намерении драться с Махачевым после боя с Холлоуэем
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралийский боец Александр Волкановски считает, что после боя с Максом Холлоуэем ему придётся встретиться с россиянином Исламом Махачевым.
«Думаю, моим следующим соперником будет Ислам, потому что шансы на то, что он будет чемпионом, когда я пойду за двойным чемпионством, очень высоки», – цитирует Волкановски Sporskeeda.
Напомним, 3 июля в Лас-Вегасе (США) Волкановски завершит трилогию с бывшим обладателем титула американцем Максом Холлоуэем. Поединок станет частью турнира UFC 276.
Предыдущий бой Махачева в феврале на турнире UFC Fight Night 202 завершился победой над Бобби Грином техническим нокаутом в первом раунде. В активе россиянина 22 победы при единственном поражении.
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