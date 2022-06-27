Тайсон Фьюри: Энтони Джошуа — дива. Я пытался подраться с ним шесть раз

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британец Тайсон Фьюри по-прежнему считает, что его соотечественник и двукратный чемпион дивизиона Энтони Джошуа избегает поединка с ним.
«Я пытался организовать этот бой по крайней мере шесть раз за последние пять лет. И каждый раз безуспешно. Потому что вы имеете дело с дивой, которая не хочет драться.
Много лет назад, когда он был ещё непобеждённым нокаутёром, люди говорили, что он может побить меня. Когда его приложил о канвас Энди Руис, все сказали, что он просто бодибилдер. А когда он дерьмово победил в реванше, к которому Руис не готовился ни дня, он тусовался в Мексике с президентом, то сказали, что он разорвал его на куски. После чего его побил крузер. Поэтому я – непобеждённый король супертяжеловесов», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу IFL TV.
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