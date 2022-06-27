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«А потом он зашёл в воду и стал медитировать». Волкановски рассказал о встрече с Адесаньей

«А потом он зашёл в воду и стал медитировать». Волкановски рассказал о встрече с Адесаньей
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски рассказал о первой встрече с действующим обладателем титула организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Впервые мы пересеклись с Иззи в Таиланде. Помнится, я уже знал о нём как об одном из лучших кикбоксёров в мире. Я уважал его.

Мы были у моря, не помню, что мы делали… возможно, бегали по лестнице. А потом он зашёл в воду и начал медитировать. Я стал вникать в эти вещи, но так и не постиг их до конца. А Иззи всегда визуализировал что-то, набирался сил. И это чувствуется. Видно, что это работает. Чему я всегда поражался. Обычно всё это делается перед камерами, ради внимания», – сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу FreeStyleBender.

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