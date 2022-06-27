Магомед Исмаилов рассказал об организации боя со Шлеменко
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Звёздный российский боец Магомед Исмаилов рассказал о ходе организации отечественного мегафайта с Александром Шлеменко, запланированного на август.
«Сейчас пойдут серьёзные разогревы противостояния. Я начну газовать по-серьёзному. Но тут пока кое-какие вещи происходят…
Нам нужно подготовить команды. Пять человек отобрались в команду Шлеменко, пять человек отобрались в команду Исмаилова. Пятеро поедут в Омск к Шлеменко, пятеро приедут ко мне в Дагестан, и мы их подготовим. Они схлестнутся между собой. А потом главари между собой схлестнутся», – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
Ранее исполнительный директор промоушена RCC Николай Клименко сообщил две возможные даты поединка Шлеменко – Исмаилов.
Новость по темеНазвана возможная дата боя Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов
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