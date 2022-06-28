Исраэль Адесанья назвал бойца UFC «идиотом» за жестокие спарринги

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о четвёртом номере дивизиона американце Шоне Стрикленде.

В частности, Адесанья раскритиковал Стрикленда за жестокие спарринги на тренировках, видео которых попали в сеть.

«Шон Стрикленд плохой парень. По-настоящему плохой. Хотя он мне нравится, он забавный и любит сказать какое-нибудь дерьмо. Я видел на YouTube, как он наносил на спаррингах больше ущерба, чем в боях. Да, я видел записи его спаррингов и никогда не встал бы в пару с таким идиотом. Я тоже потрясал людей на спаррингах, но извинялся за это. Я частенько попадаю в корпус на отходе, но это не то, чем занимается он», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.