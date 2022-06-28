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Конор Макгрегор купил паб в пригороде Дублина

Конор Макгрегор купил паб в пригороде Дублина
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором подтвердил покупку паба в Хоуте, пригороде Дублина.

«Моё место в Хоуте! Я планирую положить жемчужину в жемчужину с этим захватывающим дух помещением. С видом на Ирландию и пристань для яхт. Хоут. Я в восторге! Смотрите. Это. Космос», — написал Макгрегор.

Последний бой Конор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале. Время от времени Конор проводил тренировки по боксу.

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