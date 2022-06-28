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Томпсон предложил устроить турнир с участием Рахмонова и ещё двух бойцов UFC

Томпсон предложил устроить турнир с участием Рахмонова и ещё двух бойцов UFC
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Американец Стивен Томпсон отреагировал на вызов казахстанского бойца Шавката Рахмонова. 39-летний экс-претендент на пояс UFC предложил организовать турнир среди четырёх человек.

«Он вызвал меня, Хорхе Масвидаля и Ника Диаза. Я считаю, что мы вчетвером должны просто провести турнир. Посмотрим, кто останется в дивизионе. Проигравший должен выйти. Мне нравится эта идея. UFC, сделай это. Думаю, это было бы очень круто. Просто небольшой турнир», — приводит слова Томпсона BJ Penn.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня мск Рахмонов проводил бой на турнире UFC Вегас 57. В рамках соглавного поединка спортивного шоу он встречался с представителем США Нилом Магни. Шавкат добыл победу с помощью сабмишена во втором раунде. До этого противостояния казахстанский боец провёл 15 поединков на профессиональном уровне, все они заканчивались досрочными победами.

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