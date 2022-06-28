Бетербиев: бой с Биволом в приоритете

Российский боксёр Артур Бетербиев после победы в бою с американцем Джо Смитом-младшим рассказал, что хотел бы провести объединительный бой с Дмитрием Биволом.
«Говорят про обязательную защиту, говорят и про объединительный (бой с Дмитрием Биволом, обладателем пояса WBA). Конечно, это мне интереснее, и это в приоритете», — приводит слова Бетербиева «РИА Новости».
Для Бетербиева победа над Джо Смитом-младшим стала 18-й в 18 поединках в карьере. Смит потерпел четвёртое поражение в 32 боях на профессиональном ринге. Благодаря этой победе Бетербиев смог объединить чемпионские титулы WBC и IBF, принадлежащие Артуру, и пояс WBO Смита.
Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их бой продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
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