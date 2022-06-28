Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев: бой с Биволом в приоритете

Бетербиев: бой с Биволом в приоритете
Комментарии

Российский боксёр Артур Бетербиев после победы в бою с американцем Джо Смитом-младшим рассказал, что хотел бы провести объединительный бой с Дмитрием Биволом.

«Говорят про обязательную защиту, говорят и про объединительный (бой с Дмитрием Биволом, обладателем пояса WBA). Конечно, это мне интереснее, и это в приоритете», — приводит слова Бетербиева «РИА Новости».

Для Бетербиева победа над Джо Смитом-младшим стала 18-й в 18 поединках в карьере. Смит потерпел четвёртое поражение в 32 боях на профессиональном ринге. Благодаря этой победе Бетербиев смог объединить чемпионские титулы WBC и IBF, принадлежащие Артуру, и пояс WBO Смита.

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их бой продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Новость по теме
Артур Бетербиев вернулся в Москву после победы в бою со Смитом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022