Бетербиев показал автомобиль, который ему подарил Умар Кремлёв. Фото

Непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав подарок, полученный от главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
«Для меня в спорте важны победы, но, когда так встречают на Родине — особенно приятно! Спасибо за такой подарок президенту Международной ассоциации бокса IBA Умару Назаровичу Кремлёву! Едем дальше», — написал Бетербиев, добавив несколько фотографий.
Фото: Из личного архива Артура Бетербиева
Фото: Из личного архива Артура Бетербиева
Фото: Из личного архива Артура Бетербиева
Кремлёв, в свою очередь, оставил следующий пост:
«Поздравил дорогого друга с невероятной победой! Сегодня чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев вернулся в Москву. Очень был рад такой тёплой дружеской встрече. Но самое приятное было увидеть реакцию на мой подарок. Искренние эмоции и неподдельный восторг. Ещё раз поздравляю Артура с заслуженной победой и желаю ему не останавливаться на достигнутом».
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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