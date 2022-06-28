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Бетербиев показал автомобиль, который ему подарил Умар Кремлёв. Фото

Бетербиев показал автомобиль, который ему подарил Умар Кремлёв. Фото
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Непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав подарок, полученный от главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.

«Для меня в спорте важны победы, но, когда так встречают на Родине — особенно приятно! Спасибо за такой подарок президенту Международной ассоциации бокса IBA Умару Назаровичу Кремлёву! Едем дальше», — написал Бетербиев, добавив несколько фотографий.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Кремлёв, в свою очередь, оставил следующий пост:

«Поздравил дорогого друга с невероятной победой! Сегодня чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев вернулся в Москву. Очень был рад такой тёплой дружеской встрече. Но самое приятное было увидеть реакцию на мой подарок. Искренние эмоции и неподдельный восторг. Ещё раз поздравляю Артура с заслуженной победой и желаю ему не останавливаться на достигнутом».

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