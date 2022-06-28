Мехонцев: только рад, если Бетербиеву подарили авто. Почему он должен ездить на «Жигулях»?

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о подаренном Артуру Бетербиеву автомобиле. Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв преподнёс боксёру BMW.

«Не видел, что Федерация бокса России дарила Бетербиеву автомобиль. Даже если ему его дарили, я за него только порадуюсь. Он его заслужил. Многие ребята на Кавказе на него равняются, почему нет? Почему он должен ездить на «Жигулях»? Он должен приезжать и ездить на достойном автомобиле. К нему должны тянуться, видеть, как он живёт. Я не считаю, что это плохо. А то, что вы говорите, это государственные деньги, на наши налоги дарят – да пусть лучше дарят, чем какой-нибудь чиновник украдёт. Так сказать, освоит. Я рад за него», – сказал Мехонцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.