Макс Холлоуэй высказался о переходе в лёгкий вес после трилогии с Волкановски

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй признался, что не исключает перехода в лёгкий дивизион (до 70 кг) после третьего поединка с действующим чемпионом, австралийцем Александром Волкановски.
«Посмотрим, что произойдёт. Никогда не говори «никогда», верно? В лёгком весе есть интересные бои, во главе которых стоит Оливейра. Итак, посмотрим, как всё сложится. Но сначала меня ждёт Алекс. Не могу дождаться», – сказал Холлоуэй в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
Напомним, трилогия Холлоуэя и Волкановски завершится уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США). Поединок станет частью турнира UFC 276. Возглавит же ивент титульное противостояние в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Джаредом Каннонье.
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