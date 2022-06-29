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Кейн Веласкес подал в суд на сотрудника детского сада за растление сына

Кейн Веласкес подал в суд на сотрудника детского сада за растление сына
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес подал в суд на сотрудника детского сада Гарри Гуларте за предполагаемое растление его четырёхлетнего сына. Об этом информирует TMZ.

По сведениям источника, истец сообщил о многочисленных насильственных действиях со стороны подозреваемого. Кроме того, в качестве ответчиков в иске называются мать и отчим Гуларте, которые владеют детским садом, где работает их сын, и могли потворствовать преступлению.

Напомним, Веласкеса заключили под стражу в самом конце февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.

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