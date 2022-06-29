Дана Уайт высказал мнение о главном бое UFC Вегас 57 между Царукяном и Гамротом

Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлением от главного поединка турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 57 между россиянином Арманом Царукяном и представителем Польши Матеушем Гамротом. Турнир состоялся в ночь с 25 на 26 июня мск.



«Весь кард был невероятным, но главный поединок прошёл на самом высоком уровне. Восхитительный бой», — приводит слова Уайта Yahoo Sports.



Напомним, Царукян проиграл единогласным решением судей. Каждый из трёх арбитров насчитал 48-47 в пользу поляка. До этого боя единственным, кто сумел нанести Арману поражение в UFC, был известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев.

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