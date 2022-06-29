Исраэль Адесанья назвал самого переоценённого бойца UFC
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Обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья назвал, по его мнению, самого переоценённого бойца в ростере организации.
Им оказался его соперник по выступлениям в кикбоксинге, бразилец Алекс Перейра (5-1), с конца 2021 года также являющийся бойцом сильнейшей MMA-лиги мира.
«Я выберу Алекса Перейру, потому что из-за меня он ведёт себя легкомысленно (в марте 2017 года Перейра нокаутировал Адесанью на турнире Glory of Heroes 7. – Прим. «Чемпионата»). Да пусть пока наслаждается проходными боями и проходными победами. Это правда, его переоценивают», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Kayo Sports.
Ранее в интервью Адесанья назвал бойца UFC «идиотом» за жестокие спарринги.
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