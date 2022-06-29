Сауль Альварес раскритиковал Райана Гарсию: в 20 лет я уже был чемпионом мира

Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound», мексиканец Сауль Альварес раскритиковал бывшего одноклубника, звёздного американского легковеса Райана Гарсию, в последнее время нелестно отзывающегося о нём.

«Он на что-то злится, ведь его больше нет в нашей команде. И он будет настроен против. Но он всё ещё мальчик, поймите. Ему ещё многому предстоит научиться.

Мой совет заключается в том, чтобы делать свою работу и думать о своей карьере. Для начала пусть станет чемпионом мира, а потом уже говорит. Он ещё ничего не добился, а уже говорит о заслуженных бойцах. Когда мне было 20 лет, я уже был чемпионом мира», – сказал Альварес в интервью DAZN.

Ранее Альварес назвал своего любимого действующего боксёра.