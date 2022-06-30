Усик ответил на вопрос, вернётся ли он в Украину после боя с Джошуа

Украинский боксёр, чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO Александр Усик сообщил, что собирается вернуться в Украину после боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
«Как только я закончу бой и займусь всеми остальными делами, я немедленно поеду в Украину. Если у меня будет бой 20-го, то 22-го я буду в Украине», — приводит слова Усика talkSPORT.
Напомним, первая встреча бойцов прошла в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем поединка стал украинец, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам 12 раундов и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.
Ответный поединок между Джошуа и Усик состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Отметим, Усик не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. На его счету 19 побед в 19 боях.
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