Макс Холлоуэй назвал лучшего полулегковеса в истории UFC

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй считает, что лучшим полулегковесом в истории в лиге является бразилец Жозе Альдо.

«Победитель нашего боя с Волкановски не станет лучшим полулегковесом в истории UFC. Многие люди говорят об этом. Почему мы забываем о Жозе Альдо? У этого человека восемь титульных побед. У меня пять титульных побед. Пока кто-нибудь не побьет его рекорд чемпиона с восемью титульными победами, никто не может считать себя величайшим в этом дивизионе в полусреднем весе», – приводит слова Холлоуэя MMAWeekley.

Напомним, трилогия Волкановски и Холлоуэя станет частью турнира UFC 276 в Лас-Вегасе (США). Возглавит же ивент чемпионский бой средневесов Исраэля Адесаньи и Джареда Каннонье.