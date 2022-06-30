Макс Холлоуэй назвал лучшего полулегковеса в истории UFC
Поделиться
Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй считает, что лучшим полулегковесом в истории в лиге является бразилец Жозе Альдо.
«Победитель нашего боя с Волкановски не станет лучшим полулегковесом в истории UFC. Многие люди говорят об этом. Почему мы забываем о Жозе Альдо? У этого человека восемь титульных побед. У меня пять титульных побед. Пока кто-нибудь не побьет его рекорд чемпиона с восемью титульными победами, никто не может считать себя величайшим в этом дивизионе в полусреднем весе», – приводит слова Холлоуэя MMAWeekley.
Напомним, трилогия Волкановски и Холлоуэя станет частью турнира UFC 276 в Лас-Вегасе (США). Возглавит же ивент чемпионский бой средневесов Исраэля Адесаньи и Джареда Каннонье.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
10:20
-
09:39
-
09:23
-
04:37
-
04:01
-
02:13
-
01:05
-
00:32
- 29 июня 2022
-
23:41
-
23:01
-
22:45
-
22:27
-
22:13
-
22:01
-
20:47
-
20:41
-
20:11
-
19:52
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
17:51
-
17:29
-
16:13
-
14:33
-
13:37
-
13:25
-
12:22
-
11:10
-
10:55
-
10:01
-
09:21
-
08:57
-
06:43
-
00:43
Партнерский контент