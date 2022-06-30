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Флойд Мейвезер предлагает Конору Макгрегору $ 157,9 млн за матч-реванш по боксу

Флойд Мейвезер предлагает Конору Макгрегору $ 157,9 млн за матч-реванш по боксу
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, а с недавних пор и член Международного Зала славы, американец Флойд Мейвезер-младший предложил ирландцу Конору МакГрегору $ 157,9 млн. за матч-реванш. Об этом сообщает The Sun.

Мейвезер также намекнул, что в тот же вечер может состояться поединок между легковесами Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией, добавил источник.

«Mayweather Promotions сделала Коннору предложение в размере $ 157 млн за бой. Флойд тренируется так, будто ему снова тридцать лет — он в очень хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это «лёгкой работой за отличные лёгкие деньги». Похоже, что это может произойти где-то в марте на Ближнем Востоке», — сообщает источник.

Джервонта Дэвис красиво ушёл от Флойда Мейвезера. Его соперник улетел прямиком на канаты Джервонта Дэвис красиво ушёл от Флойда Мейвезера. Его соперник улетел прямиком на канаты
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