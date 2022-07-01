Хабиб Нурмагомедов навал одну из худших вещей, которые произошли в его жизни
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о недостатках своей популярности.
«Задержали рейс на три часа, вот и решил воспользоваться этим и поспать. Но сон продлился недолго, а все потому, что кто-то захотел сделать селфи. Одна из худших вещей, которые произошли в моей жизни, это популярность», — написал Хабиб в своей социальной сети.
Напомним, Хабиб провёл последний бой своей карере в октябре 2020 года. В рамках турниах UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.
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