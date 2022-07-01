Боец ММА украл 9 банок кофе из супермаркета и избил охранника. Видео
Поделиться
«Боец смешанных единоборств Малик Канаев пытался украсть из супермаркета «Перекрёсток» 9 банок кофе. После того как его остановил охранник, он вступил с ним в конфликт, применив насилие. Теперь его действия могут быть квалифицированы не как кража, а грабёж, что предусматривает более суровое наказание. Каких-то дальнейших подробностей пока не сообщается.
Боец ММА украл 9 банок кофе из супермаркета и избил охранника:
Напомним, в июне 28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов избил посетителя торгового центра в Дагестане. Спортсмену не понравилось, что тот поцеловал свою девушку в общественном месте.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04
-
02:55
-
01:55
-
00:50
-
00:00
- 30 июня 2022
-
22:53
-
22:10
-
20:36
-
19:52
-
18:59
-
17:55
-
16:40
-
15:13
-
14:23
-
14:00
-
13:59
-
13:00
-
12:38
-
12:00
-
11:14
-
11:01
-
11:00
-
10:20
-
09:39
-
09:23
-
04:37
-
04:01
Партнерский контент