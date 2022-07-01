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Боец ММА украл 9 банок кофе из супермаркета и избил охранника. Видео

Боец ММА украл 9 банок кофе из супермаркета и избил охранника. Видео
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«Боец смешанных единоборств Малик Канаев пытался украсть из супермаркета «Перекрёсток» 9 банок кофе. После того как его остановил охранник, он вступил с ним в конфликт, применив насилие. Теперь его действия могут быть квалифицированы не как кража, а грабёж, что предусматривает более суровое наказание. Каких-то дальнейших подробностей пока не сообщается.

Боец ММА украл 9 банок кофе из супермаркета и избил охранника:

Напомним, в июне 28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов избил посетителя торгового центра в Дагестане. Спортсмену не понравилось, что тот поцеловал свою девушку в общественном месте.

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