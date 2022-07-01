Хабиб Нурмагомедов назвал самый лучший момент в своей карьере

Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о самом лучшем моменте в карьере. По словам Хабиба, им является победа в поединке с ирландцем, экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Это было здесь – на этой арене – 6 октября 2018 года. Самый большой бой в истории ММА. Я очень рад, что выиграл его. Я мог проиграть любой из своих боёв, но только не этот», — приводит слова Хабиба MMAJunkie.

Напомним, бой Хабиба и Макгрегора состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года и был главным событием спортивного шоу. Хабиб праздновал победу, применив болевой приём в четвёртом раунде.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: