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Хабиб Нурмагомедов разместил пост, посвящённый его вхождению в Зал славы UFC

Хабиб Нурмагомедов разместил пост, посвящённый его вхождению в Зал славы UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от торжественной церемонии в Лас-Вегасе, где он был введён в Зал славы UFC. Соответствующий пост Нурмагомедов разместил в своих социальных сетях.

«Какой эмоциональный день был сегодня в Вегасе», — написал Хабиб.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу в бою с представителем США Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о решении завершить карьеру. В его активе 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба единственным с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб показал, как накачать плечи:

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