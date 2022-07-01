«Жду в комментариях экспертов по моей форме». А. Емельяненко отработал удары. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, где показал видео, сделанное во время тренировки.
«Чем больше хейтеров, тем больше потом фанатов. Жду в комментариях экспертов по моей форме — с кем, когда и как надо или не надо выходить на бой», — подписал видеозапись Емельяненко.
Александр Емельяненко: жду в комментариях экспертов по моей форме:
В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
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