Владимир Минеев порассуждал на тему будущего соперника

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мыслями о том, кто может стать его следующим соперником.



«Привет, друзья! Недавно наткнулся в сети на диалог между Алибулатовым и Гаджиевым о том, что нужно сделать, чтобы подраться за титул с Владимиром Минеевым. Кто больше достоин титульного противостояния? Алибулатов или Шара Буллет? На мой взгляд, это два хороших, очень ярких бойца, но ни за одним, ни за другим нет денежной составляющей. Не стоит за этими людьми человек, который готов будет выложить крупную сумму, которая заинтересует меня, чтобы провести поединок.



Что дальше? Знаете, я думаю, что противостояние Бархударяна и Вагабова – его исход может быть для меня интересен. Ну исходя из последнего боя Вагабова, мне кажется, у Бархударяна чуть-чуть больше шансов и его соотечественники сделают всё, чтобы увидеть наш бой», — сказал Минеев в видео, опубликованном в своих социальных сетях.