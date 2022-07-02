Харрисон одержала досрочную победу в главном бою PFL 6. Она по-прежнему идёт непобеждённой

В Атланте (штат Джорджия, США) на стадионе «Элит Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 6, в главном бою которого сошлись представительницы лёгкой весовой категории – 32-летняя американка Кайла Харрисон и её 36-летняя соотечественница Кэйтлин Янг.

Поединок продлился лишь 2 минуты и 35 секунд и завершился победой Харрисон техническим нокаутом.

Таким образом, Кайла Харрисон продолжает оставаться непобеждённой – у неё 14 побед в 14 поединках, шесть из них досрочные. Кэйтлин Янг потерпела третье поражение кряду, всего на её счету в ММА 13 неудачных поединков при 12 победах.

Набрав шесть очков (за досрочную победу. – Прим. «Чемпионата»), Харрисон выходит в плей-офф под вторым номером после Ларисы Пачеко, которая также заработала шесть очков на турнире. В плей-офф женского лёгкого дивизиона, который состоится в августе в Лондоне, в первом раунде Пачеко проведёт бой с Еленой Колесник, а Харрисон — с Мартиной Йиндровой.