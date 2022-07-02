Сехудо и Сен-Пьер обратились к Хабибу по случаю его включения в Зал славы UFC

Бывшие чемпионы UFC в двух весовых категориях, американцы Генри Сехудо и Жорж Сен-Пьер поздравили российского экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с включением в Зал славы UFC. Соответствующие сообщения они оставили под недавним постом Хабиба в одной из его соцсетей.
«Поздравляю, мой брат», — написал Сехудо.
«Мои поздравления. Это полностью заслуженно, чемпион», — оставил комментарий Сен-Пьер.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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