Гилберт Бёрнс отреагировал на нокаут Умалатова, принёсший ему 13-ю победу подряд

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где оценил победу нокаутом, которую одержал россиянин Магомед Умалатов в поединке с иорданцем Джаррахом Аль Силави на турнире регулярного сезона Professional Fighters League (PFL 6) в Атланте.



«Магомед Умалатов показал сегодня вечером, что он опасен для любого полусреднего веса в PFL», — написал ранее известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.



«Вау, он опасен», — прокомментировал Бёрнс.



Напомним, Магомед добыл победу нокаутом: уже в первом раунде он сперва потряс оппонента, а потом завершил бой правым боковым ударом в голову. На счету Амалатова 13 побед в 13 боях (11 нокаутом).