Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гилберт Бёрнс отреагировал на нокаут Умалатова, принёсший ему 13-ю победу подряд

Гилберт Бёрнс отреагировал на нокаут Умалатова, принёсший ему 13-ю победу подряд
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где оценил победу нокаутом, которую одержал россиянин Магомед Умалатов в поединке с иорданцем Джаррахом Аль Силави на турнире регулярного сезона Professional Fighters League (PFL 6) в Атланте.

«Магомед Умалатов показал сегодня вечером, что он опасен для любого полусреднего веса в PFL», — написал ранее известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.

«Вау, он опасен», — прокомментировал Бёрнс.

Напомним, Магомед добыл победу нокаутом: уже в первом раунде он сперва потряс оппонента, а потом завершил бой правым боковым ударом в голову. На счету Амалатова 13 побед в 13 боях (11 нокаутом).

Дальше клетки не убежишь. Королевский нокаут от Принца Астрахани. Видео Дальше клетки не убежишь. Королевский нокаут от Принца Астрахани. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022