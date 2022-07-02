Гилберт Бёрнс отреагировал на нокаут Умалатова, принёсший ему 13-ю победу подряд
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где оценил победу нокаутом, которую одержал россиянин Магомед Умалатов в поединке с иорданцем Джаррахом Аль Силави на турнире регулярного сезона Professional Fighters League (PFL 6) в Атланте.
«Магомед Умалатов показал сегодня вечером, что он опасен для любого полусреднего веса в PFL», — написал ранее известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.
«Вау, он опасен», — прокомментировал Бёрнс.
Напомним, Магомед добыл победу нокаутом: уже в первом раунде он сперва потряс оппонента, а потом завершил бой правым боковым ударом в голову. На счету Амалатова 13 побед в 13 боях (11 нокаутом).
Комментарии
- 2 июля 2022
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
Партнерский контент