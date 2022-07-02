Усман и Эдвардс провели дуэль взглядов. Видео
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В Лас-Вегасе (Невада) прошла пресс-конференция, участие в которой приняли чемпион UFC в полусреднем весе, американец Камару Усман и претендент на титул из Великобритании Леон Эдвардс. Бойцы должны провести поединок в ночь на 21 августа на турнире по смешанным единоборствам UFC 278. После пресс-конференции Усман и Эдвардс провели дуэль взглядов. Соответствующее видео доступно в телеграм-канале UFC Russia.
Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia. Права на видео принадлежат UFC
Усман в последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, одолел соотечественника Колби Ковингтона. Эдвардс в последний раз праздновал победу в бою с американцем Нейтом Диазом. Поединок состоялся в июне 2021-го.
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