Усман и Эдвардс провели дуэль взглядов. Видео

В Лас-Вегасе (Невада) прошла пресс-конференция, участие в которой приняли чемпион UFC в полусреднем весе, американец Камару Усман и претендент на титул из Великобритании Леон Эдвардс. Бойцы должны провести поединок в ночь на 21 августа на турнире по смешанным единоборствам UFC 278. После пресс-конференции Усман и Эдвардс провели дуэль взглядов. Соответствующее видео доступно в телеграм-канале UFC Russia.

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia. Права на видео принадлежат UFC

Усман в последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, одолел соотечественника Колби Ковингтона. Эдвардс в последний раз праздновал победу в бою с американцем Нейтом Диазом. Поединок состоялся в июне 2021-го.