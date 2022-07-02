«Я не попался на его удочку». Головкин высказался по поводу трэш-тока Альвареса

Чемпион мира в среднем весе, казахстанский ветеран Геннадий Головкин отреагировал на вызывающее поведение мексиканского боксёра Сауля Альвареса на пресс-конференции, посвящённой их предстоящему бою. Геннадий тогда никак не реагировал на трэш-ток оппонента.



«Было ли мне сложно? Нет, мне не было сложно вести себя так, как я вёл, потому что я вёл себя нормально. Я был самим собою и не попался на его удочку. Я бы никогда не стал утверждать, что я лучший. Может, это из-за моего воспитания, может, из-за характера. Но когда смотришь, что кто-то так себя ведёт, это просто разочаровывает», — приводит слова Головкина издание talkSport.

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