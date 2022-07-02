Тайсон Фьюри вызвал на бой актёра из «Игры престолов», тот ответил

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост в своих социальных сетях, где бросил вызов исландскому актёру Хафтору Бьёрнссону, известному по съёмкам в популярном сериале «Игра престолов». Бьёрнссон также является профессиональным стронгменом и время от времени участвует в различных соревнованиях.



Фьюри: «Только что закончил тренировку и подумал о том, чтобы уничтожить одного человека. Тор! Я иду за тобой. Увидимся в ринге, и это не будет спаррингом».



Бьёрнссон: «Мне чертовски нравится это, Тайсон. Ты и я в ринге, как чёртовы викинги. Это будет блокбастер, которого я не могу дождаться. Давай сделаем это!»

Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси: