Исмаилов: думаете, я тупо из-за вашего желания стану бить Дацика? Да, вы правы

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём соотечественнике Вячеславе Дацике. Магомед прокомментировал видео, на котором Вячеслав заявляет следующее:

«В наших городских джунглях раздался крик какого-то Лысого хищника, который кричит: «Я порву всех зверей!» Но он забыл, кто здесь повелитель. Это Рыжий Тарзан. Так что, Лысый хищник, выходи. Ты готов разобраться, кто здесь царь зверей?»



«Я даже не знаю, почему люди хотят, чтобы я побил Дацика. Он реабилитировал свою карьеру, однозначно стал умнее, проявляет себя как хороший, улыбчивый парень. И вы думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить? Да, вы правы. Ваше желание и деньги Анатолия Сульянова однозначно развязывают мне руки», — написал Исмаилов.

«105 кг агрессии». Взрывная ударка от Маги Исмаилова: