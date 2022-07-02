Иван Штырков: человек уровня Хабиба сам решит, возвращаться ему или нет

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о слухах о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон.



«Мне кажется, Хабибу не нужно возвращаться. Но это как с разговорами про Фёдора Емельяненко, стоит ли ему продолжать карьеру. Человек такого уровня сам решит, без подсказок: продолжать, возвращаться, останавливаться или нет. То же самое и с Хабибом. Да и с любым человеком. Каждый сам должен решать свою судьбу. Хочет, пусть возвращается.



То, как Хабиб завершил карьеру – это красиво. Это не просто точка, а восклицательный знак. Если он вернётся, это будет другая история, и непонятно про что», — приводит слова Штыркова Metaratings.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.