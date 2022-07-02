Иван Штырков: человек уровня Хабиба сам решит, возвращаться ему или нет

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о слухах о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон.
«Мне кажется, Хабибу не нужно возвращаться. Но это как с разговорами про Фёдора Емельяненко, стоит ли ему продолжать карьеру. Человек такого уровня сам решит, без подсказок: продолжать, возвращаться, останавливаться или нет. То же самое и с Хабибом. Да и с любым человеком. Каждый сам должен решать свою судьбу. Хочет, пусть возвращается.
То, как Хабиб завершил карьеру – это красиво. Это не просто точка, а восклицательный знак. Если он вернётся, это будет другая история, и непонятно про что», — приводит слова Штыркова Metaratings.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
- 2 июля 2022
-
21:48
-
20:59
-
19:57
-
18:22
-
17:58
-
16:34
-
15:28
-
15:09
-
14:39
-
13:59
-
13:37
-
13:16
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27