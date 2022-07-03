Перейра уверен в победе над Адесаньей

Боец UFC Алекс Перейра уверен, что сможет одержать победу над Исраэлем Адесаньей в смешанных единоборствах.
«Меня удивляют заявления Адесаньи. После двух поражений, одно из которых было нокаутом, он называет перчатки подушками, а теперь речь идёт вообще о четырёхунциевых перчатках. Это же смертельное оружие. Если большие перчатки сделали так, что он покинул ринг на носилках и с кислородным баллоном, то представьте, что будет, когда мы подерёмся в четырёхунциевых перчатках», — приводит слова Перейры MMAFighting.
Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что допускает возможный поединок между Адесаньей и Перейрой.
- 3 июля 2022
-
00:47
- 2 июля 2022
-
23:56
-
22:55
-
21:48
-
20:59
-
19:57
-
18:22
-
17:58
-
16:34
-
15:28
-
15:09
-
14:39
-
13:59
-
13:37
-
13:16
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46