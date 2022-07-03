Перейра уверен в победе над Адесаньей

Боец UFC Алекс Перейра уверен, что сможет одержать победу над Исраэлем Адесаньей в смешанных единоборствах.



«Меня удивляют заявления Адесаньи. После двух поражений, одно из которых было нокаутом, он называет перчатки подушками, а теперь речь идёт вообще о четырёхунциевых перчатках. Это же смертельное оружие. Если большие перчатки сделали так, что он покинул ринг на носилках и с кислородным баллоном, то представьте, что будет, когда мы подерёмся в четырёхунциевых перчатках», — приводит слова Перейры MMAFighting.



Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.



Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что допускает возможный поединок между Адесаньей и Перейрой.

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