Появились судейские карточки после поединка Волкановски и Холлоуэя на UFC 276

В Сети опубликованы судейские карточки после окончания соглавного боя турнира UFC 276, в рамках которого завершилась трилогия противостояния 33-летнего австралийца Александра Волкановски и 30-летнего представителя США Макса Холлоуэя.

Согласно опубликованным запискам, каждый из судей отдал победу в каждом из раундов именно Волкановски. Это самая убедительная победа Александра над Холлоуэем, благодаря чему австралиец в третий раз защитил титул в полулёгком весе.

Таким образом, для Александра эта победа стала 24-й за карьеру в ММА при одном поражении. Холлоуэй потерпел седьмую неудачу за карьеру при 23 победах.

Напомним, впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, в нём победа единогласным решением судей досталась Волкановски. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, сильнее оказался также австралиец, но уже раздельным решением судей.