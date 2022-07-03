Появились судейские карточки после поединка Волкановски и Холлоуэя на UFC 276

В Сети опубликованы судейские карточки после окончания соглавного боя турнира UFC 276, в рамках которого завершилась трилогия противостояния 33-летнего австралийца Александра Волкановски и 30-летнего представителя США Макса Холлоуэя.
Согласно опубликованным запискам, каждый из судей отдал победу в каждом из раундов именно Волкановски. Это самая убедительная победа Александра над Холлоуэем, благодаря чему австралиец в третий раз защитил титул в полулёгком весе.
Таким образом, для Александра эта победа стала 24-й за карьеру в ММА при одном поражении. Холлоуэй потерпел седьмую неудачу за карьеру при 23 победах.
Напомним, впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, в нём победа единогласным решением судей досталась Волкановски. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, сильнее оказался также австралиец, но уже раздельным решением судей.
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