Стало известно, какой доход принесла продажа билетов на турнир UFC 276

На турнир по смешанным единоборствам UFC 276 с двумя титульными поединками – Александр Волкановски против Макса Холлоуэя и Исраэль Адесанья против Джареда Каннонье — было продано 19649 билетов, что принесло организаторам порядка $ 10,4 млн дохода. Об этом сообщает журналист Джон Морган в «Твиттере».

Отмечается, что это 18-й подряд турнир, на который проданы все билеты.

Напомним, главный кард турнира стартовал с поединка, в котором Педро Муньос и Шон О’Мэлли не смогли выявить победителя из-за нарушения правил; 40-летний Робби Лоулер потерпел поражение техническим нокаутом от Брайана Барбарены; Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикленда, а в соглавном событии Алекс Волкановски защитил пояс в третьем поединке с Максом Холлоуэем.